Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı
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Trabzon'da haklarında yakalama kararı bulunan 10 kişi yakalandı.
Trabzon'da haklarında yakalama kararı bulunan 10 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Havalimanı Şube Müdürlüğü, Ortahisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğince aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Ekipler, haklarında arama kaydı bulunan T.A, Y.B, N.T, S.S, S.A, M.Y, G.K, M.K, İ.E. ve A.K'yı gözaltına aldı.
Bu kişiler, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Güncel