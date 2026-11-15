Trabzon'da AGD, Gazze için 24 saatlik insanlık nöbeti başlattı

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Trabzon'da, Anadolu Gençlik Derneğince (AGD), İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için insanlık nöbeti başlatıldı.

Kahramanmaraş Caddesi'nde bir araya gelen katılımcılar, Türk ve Filistin bayraklarıyla "Trabzon'dan Gazze'ye direnişe bin selam", "Yaşasın özgür Mescid-i Aksa" sloganları attı.

Grup adına açıklama yapan 13 yaşındaki Ömer Asaf Ustakurt, Gazze'de yaşanan acıları anlatmak ve oradakilerin sesini duyurmak için toplandıklarını söyledi.

Gazze'deki çocukların kendileri gibi okula gitmesini, oyun oynamasını ve mutlu olmasını istediğini belirten Ustakurt, "Buradan dünya liderlerine sesleniyoruz, lütfen Gazze'deki insanlara yardım edin. Yiyecek, su ve ilaçların oraya ulaşmasını sağlayın. Çocukları ve masum insanları koruyun. Saldırılar sona ersin, savaş bitsin ve barış gelsin." dedi.

Grup, dua edilmesinin ardından Gazze'de çekilen fotoğrafların bulunduğu alanda "Gazze için 24 saatlik insanlık nöbeti" başlattı.

Kaynak: AA