Trabzon'da '29. Geleneksel Haçkalı Hoca Anma Programı' gerçekleştirildi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Düzköy Belediyesi ile Haçkalı Hoca Kültür ve Yardımlaşma Derneği işbirliğiyle bu yıl 29'uncusu organize edilen "Geleneksel Haçkalı Hoca Anma Programı" yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Düzköy ilçesine bağlı Haçkalı Yaylası'nda düzenlenen programda, Haçkalı Hoca'ya Allah'tan rahmet diledi.

Hizmetlerinin temelinde manevi değerlerin bulunduğunu belirten Genç, "İnandığımız değerleri yaymak için büyük bir gayret ortaya koyan hoca babamızı anıyoruz. Cenabıallah, Haçkalı Hoca babamızdan ebeden razı olsun. Allah mekanını cennet eylesin ve cennetinde şefaatlerine nail eylesin." dedi.

Genç, manevi iklimi yüksek olan mekanlara ulaşımın önemine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu mekanlara ulaşabilmek de erişebilmek de kıymetlidir. Onun için bir gayreti ortaya koyduk. Şehitlerimizin bize emaneti bu topraklara daha da güzel hizmetler yapmayı ve ülkemizin ilelebet Türk İslam yurdu olarak devam etmesi için gayret etmeyi Cenabıallah bizlere nasip eylesin."

Düzköy Kaymakam Vekili Muhammed İbrahim Ağlamaz da Haçkalı Hoca'nın yaşamı boyunca insanlara karşılıksız sevgiyi, hoşgörüyü, adaleti ve İslam'ın güler yüzünü anlattığını kaydetti.

Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk ise maneviyatıyla öne çıkan kişileri anmanın ve hatırlamanın önemine dikkati çekti.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı programda, Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımı gösterisi ve Türk Tasavvuf Müziği konseri gerçekleştirildi.

Anma programına Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Akkaya, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA