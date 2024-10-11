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Trabzon'da 26 Kiloluk Tümör Ameliyatla Alındı

Trabzon'da 26 Kiloluk Tümör Ameliyatla Alındı
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Trabzon'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 64 yaşındaki Hasan O.'nun karnından 26 kiloluk dev bir tümör çıkarıldı. Genel Cerrahi Uzmanı Dr. İsmet Çelik, bu boyutta bir kitlenin literatürde nadir görüldüğünü açıkladı.

TRABZON'da karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede Hasan O.'nun (64) karnından 26 kiloluk tümör çıkarılan ameliyatta yer alan Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Dr. İsmet Çelik, "Kocaman kocaman damarlarla ilintileri vardı. Sol böbrekle ilintili olduğunu görünce, tümörü sol böbrekle beraber almak zorunda kaldık. Ameliyat yaklaşık 1,5 saat sürdü. Böyle solid ve böbrek kaynaklı bir kitleyi literatürde hiç göremedim. Bu sadece Türkiye için değil, dünya çapında bir şey" dedi.

Kentte 2 hafta önce Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne karın ağrısı ve yürüme güçlüğü şikayetiyle giden Hasan O. tedaviye alındı. Genel Cerrahi Polikliniği'nde yapılan tetkiklerde hastanın karın içi organlarını baskılayan kitle tespit eden hekimler Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Dr. İsmet Çelik ve Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Aydın Aktaş, ekibi ile ameliyat kararı aldı. Yaklaşık 1,5 saat süren operasyonla, hastanın karnının sol kısmından 26 kilo ağırlığında tümör çıkarıldı. Ameliyat sonrası yoğun bakımda gözlem altında tutulan hastanın durumunun iyi olduğu bildirildi.

'DEV BİR TÜMÖR OLDUĞUNU GÖRDÜK'

Dev bir kitle ile karşılaştıklarını söyleyen Dr. İsmet Çelik, "Hastamız yaklaşık 15-20 gün önce bize müracaat etti. Hastanın müracaatının sebebi, karında gerginlik, karın ağrısı, karın şişkinliği ve yürümede zorluk nedeniyle bize başvurdu. Muayenesini yaptığımızda karına aşırı bir distansiyonu vardı; şüphelendik. Ultrasonla değerlendirdiğimizde, dev bir tümör olduğunu gördük. Kaynağını tespit etmek açısından, tomografiyle durumu değerlendirdik ve yaklaşık 55-60 santim civarında 26 kiloluk dev kitle olduğunu gördük" dedi.

'AMELİYATI ÖYLE KOLAY OLMADI'

Hastanın riskli bir ameliyat geçirdiğini kaydeden Çelik, "Beyne pıhtı atmış olması, kalp damarının tıkanık olmasından ötürü, hastanın kalbinin yüzde 15'i çalışıyor olmasını çok yüksek riskli bir hastalık olarak değerlendirdik. Gerekli anestezi hazırlıkları yaptık ve uygun şartlarda ameliyata almaya karar verdik. Ameliyata aldığımızda da gördüğümüz, düşündüğümüz şeyle karşılaştık, kocaman, dev bir kitle. Tabii ameliyatı öyle kolay olmadı. Tabiricaizse, yüreğimiz ağzımızda ameliyat yapmak zorunda kaldık. Kocaman kocaman damarlarla ilintileri vardı. Sol böbrekle ilintili olduğunu görünce, tümörü sol böbrekle beraber almak zorunda kaldık. Ameliyat yaklaşık 1,5 saat sürdü. Böyle solid ve böbrek kaynaklı bir kitleyi literatürde hiç göremedim. Bu sadece Türkiye için değil, dünya çapında bir şey; kaynaklarda rastlamadım. İlk olması da çok değerli bir şey" diye konuştu.

'BİR ERKEK BEDENİNDE YOK'

Dr. Aydın Aktaş da genelde bu tür büyük kitleye kadın hastalarda rastladıklarını belirterek "Bu kitle, karın arka duvarlarından, yağ dokularından kaynaklanan bir kitle. Zamanla müdahale edilmezse daha büyük boyutlara ulaşabilir. Genelde küçük boyutlarda bu hastalıklara rastlıyoruz. Ameliyat esnasında kitlenin karın arka duvarını, bütün bağırsak yapılarını ve mideyi arkaya doğru ittiğini, karaciğeri ise yukarıya doğru ittiğini gördük. Bu yapılardan ayrıldıktan sonra ana damarını bağlayıp, kitleyi çıkardık. Bu ameliyatta da önemli olan şey, bu kitlenin sağlam sınırlarla çıkartmasıydı. Hastamızdaki kitleyi sağlam sınırlarla çıkarttık. Türkiye'de bu boyutta bir kitleyle literatürde karşılaşmadım; dünyada buna bakmak lazım. Bir erkek bedeninde yok; genelde kadınlarda böyle devasa boyutlarında oluyor" dedi.

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/TRABZON,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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