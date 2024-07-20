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Trabzon'da 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Kutlamaları

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Trabzon'da 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 50. yılı coşkuyla kutlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Trabzon Konsolosluğu tarafından düzenlenen törende çelenk sunuldu ve anma töreni yapıldı. Konuşmalarda, 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın Kıbrıs Türk halkını toplu kıyımdan kurtardığı vurgulandı. Törenin ardından Trabzon 3. Bando Bölge Komutanlığı konser verdi.

Trabzon'da 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 50. yılı coşkuyla kutlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Trabzon Konsolosluğunca Trabzon 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda çelenk sunma ve anma töreni yapıldı.

Törende konuşan KKTC Trabzon Konsolosu Erek Çağatay, 20 Temmuz 1974'te Yunan cuntasına karşı gelindiğini söyledi.

Türkiye'nin, Kıbrıs Türk halkını toplu kıyımdan kurtarmak amacıyla Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirdiğini belirten Çağatay, "Türkiye'nin meşru müdahalesi sonucunda sadece Kıbrıs Türk halkı değil, Yunan'a karşı direnen Rumlar da kurtarılmıştır. Adada ve bölgede huzur ve güven ortamı tesis edilmiştir." dedi.

Erek, gazilere ve şehitlere şükranlarını sunarak, şunları kaydetti:

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurunda varoluş mücadelesi liderimiz Rauf Denktaş'a şükranlarımızı sunuyoruz. Halkın geleceğe umutla bakmasında her zaman en büyük desteği aldığımız Türkiye Cumhuriyeti'ne, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine, kahraman Kıbrıs Türk mücahit kuvvetlerine, kahraman gazilerimize sonsuz saygı ve minnetlerimizi sunarız. Vatan toprağını asil kanlarıyla sulamış, canlarını kurtuluş mücadelesi sırasında vatan toprağı uğruna gözlerini kırpmadan feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmetle anarız."

Konuşmanın ardından Trabzon 3. Bando Bölge Komutanlığı konser verdi.

Kaynak: AA / Güncel

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Trabzon Güncel Haberler

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