Trabzon'da Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı

Trabzon'daki camilerde ve kurslarda eğitim gören 10 bin öğrenci için yaz Kur'an kurslarının kapanış programı gerçekleştirildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezinde organize edilen program, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Ortahisar Müftüsü Özcan Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, yaz tatili boyunca öğrencilerin camilerde büyük bir coşku ve neşesine şahit olduklarını söyledi.

Çocukların camilerde sadece Kur'an-ı Kerim öğrenmediklerini dile getiren Yılmaz, "Camilerin ruhu oldunuz, neşesi oldunuz. Sizin cıvıl cıvıl sesleriniz camilerde var oldukça bizler geleceğe daha umutla bakacağız." diye konuştu.

Yılmaz, ailelerin de duyarlı davranarak çocuklarını camilere gönderdiğini ifade ederek, "Onların temiz zihinlerine Allah sevgisini, peygamber muhabbetini nakşettiniz. Yarın ahirette bu evlatlar sizlerin başlarınızdaki en güzel taç, en güzel dualarınız olacak. Evlatlarınızı bizlere emanet ettiğinizden dolayı sizlere canı gönülden teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Faruk Kanca da Kur'an'ı Kerim öğrenmek için camilere giden çocukları görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımı'nın gösterisiyle devam eden programda, Pelitli Merkez Cami Yaz Kur'an Kursu İlahi Korosu da ilahiler seslendirdi.

Kaynak: AA