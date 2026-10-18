Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Trabzon Araklı'da Turup Turizm Merkezi'ndeki yangında maskeli şüpheli soruşturuluyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon Araklı'daki Turup Turizm Merkezi'nde güvenlik kulübesinde dün çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Belediyeye göre maskeli kişi kameraları devre dışı bırakıp aydınlatmaya zarar verdi; itfaiye yangını orman yangınına dönüşmeden kontrol altına aldı.

Trabzon'un Araklı ilçesindeki Turup Turizm Merkezi'nde güvenlik kulübesinde çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Araklı Belediyesinden yapılan açıklamada, olayın dün saat 00.10 sıralarında meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen maskeli bir kişinin güvenlik kameralarını devre dışı bıraktığı, ardından bölgedeki sensörlü ve fotoselli aydınlatma sistemlerine zarar verdiği ifade edildi.

Şüphelinin, güvenlik kulübesinden söktüğü ahşap parçalarını kullanarak kulübe içerisinde ateş yaktığının değerlendirildiği aktarılan açıklamada, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının olası bir orman yangınına dönüşmeden kontrol altına alındığı kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdüğü bildirilen açıklamada, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların tespit edilmesinin beklendiği belirtildi.

Kaynak: AA
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
Diyarbakır'da ana trafo merkezi alev alev yandı! Patlamaların ardından kentin bir bölümü elektriksiz kaldı

Trafo merkezi alev topuna döndü! Peş peşe patlamalar yaşandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okullarda 7 ayda 8 saldırı! Bitlis'teki olayda kan donduran detaylar

Okulu pompalı tüfekle hedef aldı! Ablasının anlattıkları kan dondurdu
Fransa'daki protestolar dalga dalga yayılıyor! İtalya da yangın yerine döndü

Öfke, dalga dalga yayılıyor! Avrupa'da bir ülke daha karıştı
Köpeğini patisinden tutup yürüttüğü görüntüler tepki çekmişti! Akhisarlı Osman Çandar'dan yanıt: Kendisi istiyor

Köpeğini patisinden tutup yürüttü, eleştiri yağdı! İşte cevabı
Dünyaca ünlü şarkıcı evinin havuzunda ölü bulundu

Ünlü isim evinde ölü bulundu! Havuzdaki detay polisi harekete geçirdi
Selde mahsur kalan 8 aylık Zeynep bebeğin kurtarılma anları yürekleri ısıttı

Selin ortasında yürekleri ısıtan görüntü!
Galatasaray'dan Leao'nun sakatlığıyla ilgili ilk açıklama

16 dakika sahada kalabilmişti! Merakla beklenen açıklama geldi
Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda dehşet! Otomobile çarpan TIR köprüden uçup yandı, şoför son anda atladı

Otomobile çarpan TIR köprüden uçtu! Şoför son anda atladı