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Trabzon Araklı'da teknedeki makaradan kopan parçalar balıkçının ölümüne yol açtı

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Trabzon'un Araklı ilçesinde avlanan balıkçı teknesindeki makara sistemi toplanırken koptu; makara parçalarının üzerine düşmesiyle 40 yaşındaki balıkçı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan balıkçı, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Trabzon'un Araklı ilçesinde balıkçı teknesindeki makaradan kopan parçaların çarptığı balıkçı öldü.

Alınan bilgiye göre, ilçe açıklarında avlanan tekneden denize serilen ağın bağlı olduğu makara sistemi toplandığı sırada koptu.

Makaraya ait parçaların teknedeki balıkçıların üzerine düşmesi sonucu İ.S. (40) ağır yaralandı.

İhbar üzerine Araklı Limanı'na 112 Acil Sağlık, Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi.

Limana yanaşan tekneden alınarak ambulansla Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan balıkçı, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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