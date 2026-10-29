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Trabzon Akçaabat'ta havuz sonrası fenalaşan polis memuru Şahin Sağlam kurtarılamadı

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Trabzon Akçaabat'ta havuz sonrası fenalaşan polis memuru Şahin Sağlam kurtarılamadı
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Trabzon Akçaabat'ta dün akşam yüzme havuzundan çıktıktan sonra otomobilinde fenalaşan 44 yaşındaki polis memuru Şahin Sağlam, hemşire eşinin kalp masajına rağmen kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Sağlam'ın cenazesi bugün Şalpazarı'nda toprağa verilecek.

TRABZON'da yüzme havuzundan çıktıktan sonra bindiği otomobilde fenalaşan polis memuru Şahin Sağlam (44), hemşire eşinin yaptığı kalp masajının ardından kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Olay, dün akşam saatlerinde Akçaabat ilçesinde meydana geldi. Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nün Spor Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Şahin Sağlam, yarı olimpik yüzme havuza gitti. Havuzdan çıktıktan sonra bindiği otomobilinde fenalaştığını fark eden Sağlam, eşini arayarak sağlık durumunun iyi olmadığını söyledi. Olay yerine gelen hemşire eşi Seda Sağlam'ın kalp masajı yaparak ilk müdahalede bulunduğu Şahin Sağlam, çağırılan ambulansla Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlam, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Şahin Sağlam'ın cenazesi, bugün Şalpazarı Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınacak olan cenaze namazının ardından Kireç Mahallesi Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Öte yandan, Şahin Sağlam'ın, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız'ın damadı olduğu ve bir kız çocuğu bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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