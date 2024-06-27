Trabzon açıklarında oluşan hortum kamerada

TRABZON - Trabzon'un Vakfıkebir ve Çarşıbaşı ilçesi açıklarında dün akşam saatlerinde hortum meydana gelirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Trabzon'da dün etkili olan fırtına ve şiddetli yağışlar beraberinde denizde hortumların oluşmasına neden oldu. Denizde oluşan hortum, Vakfıkebir ve Çarşıbaşı ilçesi sakinleri tarafından gözlenirken, o anlar cep telefonu ile de görüntülendi. Hortum yörede kısa süreli paniğe neden oldu.