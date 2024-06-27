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Trabzon açıklarında oluşan hortum kamerada

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Trabzon'un Vakfıkebir ve Çarşıbaşı ilçesi açıklarında dün akşam saatlerinde meydana gelen hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Fırtına ve şiddetli yağışlar sonucunda denizde oluşan hortum, bölge sakinlerinde kısa süreli paniğe neden oldu.

Trabzon açıklarında oluşan hortum kamerada

TRABZON - Trabzon'un Vakfıkebir ve Çarşıbaşı ilçesi açıklarında dün akşam saatlerinde hortum meydana gelirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Trabzon'da dün etkili olan fırtına ve şiddetli yağışlar beraberinde denizde hortumların oluşmasına neden oldu. Denizde oluşan hortum, Vakfıkebir ve Çarşıbaşı ilçesi sakinleri tarafından gözlenirken, o anlar cep telefonu ile de görüntülendi. Hortum yörede kısa süreli paniğe neden oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Cep Telefonu Vakfıkebir Çarşıbaşı Fırtına Trabzon Yaşam Güncel Haberler

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