TRABLUSŞAM - Lübnan'daki genel seçimler - Haberler

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TRABLUSŞAM - Lübnan'daki genel seçimler

AA - Ahmad El Said - Güncel
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Lübnan'da 15 Mayıs'ta düzenlenecek genel seçimler öncesi sandık görevlisi yapacak kamu memurları, başkent Beyrut'ta belirlenen oy kullanma merkezlerine gelerek oy kullandı.

Lübnan'da 15 Mayıs'ta düzenlenecek genel seçimler öncesi sandık görevlisi yapacak kamu memurları, başkent Beyrut'ta belirlenen oy kullanma merkezlerine gelerek oy kullandı. Oy kullanma süresinin sona ermesinden sonra kapatılan sandıklar seçim merkezlerine götürüldü.

AA / Ahmad El Said - Güncel

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