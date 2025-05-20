Trablus Uluslararası Havalimanı Açıldı

Trablus Uluslararası Havalimanı Açıldı
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Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Trablus Uluslararası Havalimanı'nın özel ve acil durum uçuşlarına açıldığını duyurdu. Havalimanı son yıllarda yaşanan çatışmalar nedeniyle kapalıydı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Trablus Uluslararası Havalimanının bugünden itibaren özel ve acil durum uçuşlarına açıldığını duyurdu.

Hükümetten yapılan açıklamada, Ulaştırma Bakanlığının Sivil Havacılık Genel Otoritesi aracılığıyla Trablus Uluslararası Havalimanı'nın bugünden itibaren özel ve acil durum uçuşlarına açılması için bir genelge yayımladığı belirtildi.

Genelgede mevcut pistler, taksi yolları ve hava iletişim tesislerinin ayrıntılı olarak bildirildiği kaydedildi.

Başkentteki tek işler havalimanı, Rada milis grubunun kontrolündeki Mitiga Uluslararası Havalimanıydı.

Hükümet güçlerinin son olaylarda çatıştığı Rada milis grubunun atılan bu adımla elindeki baskı unsurunun devre dışı bırakıldığı belirtiliyor.

Trablus Uluslararası Havaalanı

Başkent Trablus'un 27 kilometre güneyinde Kasr bin Gaşir bölgesinde bulunan Trablus Uluslararası Havaalanı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi tarafından Mart 2011'de Libya hava sahasına getirilen uçuş yasağından dolayı uçuşlara kapatılmıştı.

Havalimanı 2014'e kadar farklı dönemlerde yaşanan çatışmalar nedeniyle birkaç kez açılıp kapanmıştı.

Fecr Libya milis grubu 2014'te Hafter güçlerinin kontrolündeki havalimanına saldırarak kontrolü ele geçirmesinin ardından uçuşlar durdurularak Mitiga Uluslararası Havalimanı'na nakledilmiş ve Trablus Uluslararası Havaalanı bir daha kullanılamamıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
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