Trablus Uluslararası Fuar Alanı'nın işletmesi Türk şirketine emanet

Türkiye ile Libya arasındaki ticari ilişkiler, her geçen gün farklı alanlarda ivme kazanırken, Türk firmalarının bu ülkedeki yatırımları da devam ediyor.

Türkiye ile Libya arasındaki ticari ilişkiler, her geçen gün farklı alanlarda ivme kazanırken, Türk firmalarının bu ülkedeki yatırımları da devam ediyor.

Bu kapsamda Türkiye'den Nobel Şirketler Grubu, başkent Trablus'taki Uluslararası Fuar Alanı'nın işletmesini 10 yıllığına üstlenme konusunda Libyalı yetkililerle mutabakat sağladı.

AA muhabirine açıklama yapan Nobel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik, İstanbul merkezli bir şirket olmakla birlikte Rusya, Amerika ve Almanya'da iştiraklerinin olduğunu, Türkiye'nin ihracatına katkı sunacak uluslararası fuarlar ve dış ticaret operasyonları yaptıklarını söyledi.

"Arap dünyasına ilk kez Libya ile adım atıyoruz." diyen Çelik, "Libya, Türkiye açısından stratejik öneme sahip ve Afrika'ya açılan kapı. Türkiye'nin olmadığı bir Doğu Akdeniz ve Libya düşünülemez. Buradan hareketle ticari üs olarak Libya'yı tercih ettik." ifadelerini kullandı.

Teklif, Libya hükümetinden geldi

Libya'nın Türkiye açısından jeopolitik ve jeostratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Çelik, Libya ile tarihi ve kültürel birlikteliğe dikkati çekti.

Çelik, Libya yönetiminin Trablus Uluslararası Fuar Alanı'nı işletmeye açma kararı aldığını ve haliyle bunu bir yabancı şirketin gerçekleştireceğini aktardı.

Bu çerçevede Libya Ticaret ve Ekonomi Bakanı Ali el-Huveyc'in Türkiye ziyareti esnasında konuyu gündeme getirdiğini anlatan Çelik, şöyle devam etti:

"Bakanın çağrısı üzerine Libya'ya geldik. Görüşmelerimizi tamamlayarak bir mutabakata vardık. Söz konusu mutabakat önümüzdeki günlerde imza altına alınacak. Bu çerçevede planlanan 5+5 işletme garantisi ile hem Türkiye'nin ihracatına katkı verecek ve hem de iki ülke arasındaki ticari ilişkileri daha da güçlendirecek bir görev üstlenmeyi ümit ediyoruz."

"Fuar alanını alıp Nobel Şirketler Grubu'na katmak istiyoruz"

Libya Fuarlar Birliği'nin ikinci adımda diğer kentlerdeki fuar alanlarını da tek bir çatı altında toplamak istediğini belirten Çelik, "Biz Libya'daki tüm fuar alanlarının işletmesini devralarak tek bir çatı oluşturursak, mevcut ihracatımızın üzerine en az 2 milyar (Dolar) daha koyabileceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Çelik, şirketlerinin Libya'ya gelmesiyle Türkiye'deki firmaların daha avantajlı koşullarda daha uygun fiyatlarla Libya'ya geleceklerini ve üstelik daha geniş kitlelere ulaşabileceklerini söyledi.

Afrika'nın "giriş kapısı" olarak gördükleri Libya'nın önemine değinen Çelik, şunları kaydetti:

"Ben şehir merkezindeki bu Trablus Uluslararası Fuar Alanı'nda dış ticaret açısından son derece başarılı operasyonlar yapacağımızı ve Afrika'ya açılan kapı Libya'dan ciddi bir şekilde geçiş sağlayacak köprü olacağımızı umut ediyorum."

Görüşmede DEİK'in etkisi

Çelik, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunda (DEİK) Türkiye - Libya İş Konseyi Üyesi olduğunu da hatırlattı.

Bakan ile görüşmede DEİK Türkiye- Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil ve onunla birlikte bir heyetin de hazır bulunduğunu kaydeden Çelik, yıllardır Libya'ya ihracat yapan Karanfil Grup ile ortak girişim grubu olarak iş aldıklarını sözlerine ekledi.