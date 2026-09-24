TPLF, Etiyopya ordusuna saldırı başlattığını duyurdu; Mekelle uçuşları durduruldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ADDİS ABABA/ Etiyopya'nın kuzeyinde faaliyet gösteren isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF), ordu güçlerine karşı saldırı başlattığını duyurdu.

TPLF tarafından yapılan yazılı açıklamada, örgüte bağlı silahlı unsurların dün itibarıyla Etiyopya ordusuna karşı saldırı başlattığı bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca açıklamada, Etiyopya ordusunun da farklı yönlerden piyade ve mekanize birliklerin yanı sıra insansız hava araçları (İHA) ve hava unsurlarının desteğiyle kapsamlı saldırı başlattığı öne sürüldü.

Açıklamada, Tigray güçlerinin saldırıları püskürtmek amacıyla yoğun çatışmalara girdiği ve karşı saldırı başlattığı belirtildi.

Etiyopya federal hükümetinden ise TPLF'nin iddialarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yerel basındaki haberlere göre Tigray, Afar ve Amhara bölgelerinin bazı kesimlerinde federal güçler ile TPLF'ye bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Öte yandan Tigray bölgesinin eski geçici yönetim başkanı ve federal hükümet danışmanı Getachew Reda, TPLF yönetimini Afar ve Amhara bölgelerindeki hükümet mevzilerine geniş çaplı saldırı başlatmakla suçladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de Etiyopya'nın kuzeyinde hızla kötüleşen durumdan ciddi endişe duyduğunu belirterek taraflara gerilimi düşürme ve 2022'de imzalanan Pretoria Anlaşması çerçevesinde diyaloğa dönme çağrısı yaptı.

Tigray'da yeniden çatışma endişesi

Etiyopya'nın kuzeyindeki gerilim, TPLF güçlerinin Tigray bölgesinin başkenti Mekelle'deki Alula Aba Nega Havalimanı'nın kontrolünü ele geçirdiğine ilişkin haberlerin ardından tırmandı.

Etiyopya Hava Yolları, Tigray'daki mevcut durum nedeniyle Mekelle, Aksum ve Şire kentlerine uçuşlarını 23 Eylül'den itibaren geçici olarak durdurdu.

Afrika Birliği (AfB) de bölgede artan askeri gerilim üzerine taraflara itidal çağrısında bulunarak Kasım 2022'de imzalanan Pretoria Çatışmaların Durdurulması Anlaşması'nın barış sürecinin temelini oluşturmaya devam ettiğini vurguladı.

Etiyopya federal hükümeti ile TPLF arasında Kasım 2020'de başlayan ve yüz binlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin edilen çatışmalar, Kasım 2022'de Güney Afrika'nın Pretoria kentinde imzalanan anlaşmayla sona ermişti.

Anlaşmaya rağmen Tigray'ın batısındaki tartışmalı bölgelerin statüsü, yerinden edilenlerin geri dönüşü ve silahsızlanma gibi konulardaki anlaşmazlıklar devam etti.

TPLF'nin de aralarında bulunduğu Etiyopya'nın farklı bölgelerinden 7 silahlı ve siyasi oluşum, geçen hafta Başbakan Abiy Ahmed liderliğindeki federal hükümete karşı ortak hareket etmek amacıyla ittifak kurduklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA