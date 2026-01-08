Haberler

Türkiye Petrolleri ile ExxonMobil arasında mutabakat zaptı

TPAO ile ExxonMobil'in alt şirketi ESSO Exploration International Limited arasında, Karadeniz ve Akdeniz'deki yeni arama alanlarını kapsayan bir mutabakat zaptı imzalandı. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, iş birliği ile Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefini güçlendireceklerini belirtti.

TÜRKİYE Petrolleri Anonim Ortaklığı ( Tpao ) ile ExxonMobil'in alt şirketi ESSO Exploration International Limited arasında, petrol ve doğal gaz sektöründe mutabakat zaptı imzalandı.

Tpao Genel Müdürü Cem Erdem ile Exxonmobil adına Başkan Yardımcısı John Ardill, İstanbul'da düzenlenen törende imzaları attı. Törene refakat eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli petrol şirketimiz TPAO ile ExxonMobil alt şirketi ESSO Exploration International Limited arasında, Karadeniz ve Akdeniz'deki yeni arama alanlarını ve karşılıklı olarak kararlaştırılacak diğer potansiyel uluslararası alanları kapsayan petrol ve doğal gaz sektöründe bir mutabakat zaptı imzalandı. Derin deniz arama ve sondajındaki teknik yeteneklerimizi, ExxonMobil'in uluslararası deneyimiyle birleştirerek, operasyonel etkinliğimizi artırmayı ve yeni keşiflerin önünü açmayı hedefliyoruz. Enerjide bağımsız bir Türkiye hedefimiz doğrultusunda, uluslararası iş birlikleriyle kurumsal kapasitemizi güçlendiriyor ve bölgemizin enerji merkezi olma yolunda ilerliyoruz" dedi.

