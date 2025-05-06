Tove Jansson'un Eserleri Beyoğlu'nda Sergilendi

Modern Fin çocuk edebiyatı yazarlarından Tove Jansson'un orijinal eserlerinden oluşan "Tove Jansson, Mumilerin Yaratıcısı ve Sanatçı: Yazarlığına ve Sanatına Dair Bir Sergi" sanatseverlerle buluştu.

Beyoğlu'nda bulunan Aynalı Geçit'teki serginin resmi açılışına, Finlandiya'nın Türkiye Büyükelçisi Pirkko Hamalainen, Tove Jansson'un yeğeni Sophia Jansson ve Ayrıntı Yayın Grubu Direktörü Gökçe Alper'in yanı sıra sanatseverler katıldı.

Sergi, Ayrıntı Yayınlarının çocuk kitapları markası Dinozor Çocuk, Finlandiya Büyükelçiliği ve Home of Moomin Museum Tampere, Finlandiya ortaklığında düzenleniyor.

Sanatçının eskizleri, karikatürleri, kitap illüstrasyonları ve tablolarının yer aldığı sergide, Finlandiya'nın Tampere kentinde bulunan ve sanatçının bağışladığı orijinal eserlerle kurulan müzenin 40 eserlik bir seçkisi ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Sergi, 17 Mayıs'a kadar görülebilecek.