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Tosya İlkokulu'nda sağlıklı yaşam alışkanlıkları etkinliği düzenlendi

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, "Sağlıklı çocuk sağlıklı gelecek" programı kapsamında Tosya İlkokulu'nda etkinlik düzenlendi. Milli Eğitim Müdürü Sabuncu, etkinlikte öğrencilere hijyen, sağlıklı beslenme ve fiziksel gelişim alışkanlıkları kazandırılmasının amaçlandığını söyledi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, "Sağlıklı çocuk sağlıklı gelecek" programı kapsamında etkinlik düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Sabuncu, Tosya İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, ilkokul çağındaki çocuklara küçük yaşlardan itibaren sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılmasının amaçlandığını söyledi.

Programın Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında hayata geçirildiğini anlatan Sabuncu, "Maarif anlayışımızın eğitime getirdiği bütüncül yaklaşıma uygun olarak yalnızca akademik başarıya değil, öğrencilerin hijyen bilinci, sağlıklı beslenme ve fiziksel gelişim gibi yaşam boyu ihtiyaç duyacakları sağlıklı alışkanlıkları kazanmalarına yönelik uygulamalı bilgilendirmeler yapıldı. Maarif vizyonumuzun en değerli parçası ve geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin sağlıklı gelişimine katkı sunan tüm idarecilerimize, öğretmenlerimize ve sağlık personelimize teşekkür eder, öğrencilerimize sağlıklı ve başarılı bir eğitim yılı dilerim." dedi.

Etkinliğe İlçe Sağlık Müdürü Murat Karakaş ile İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Yılmaz İpek, Şaban Akdoğan ve Ahmet Ökten de katıldı.

Kaynak: AA
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