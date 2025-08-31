Tosya'da Toplu Sünnet Şöleni Düzenlendi

Tosya'da Toplu Sünnet Şöleni Düzenlendi
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde gerçekleştirilen şölenle 32 çocuk sünnet ettirildi.

Tosya Belediyesi tarafından iş insanı Mehmet İnan'ın katkılarıyla düzenlenen toplu sünnet şöleni, Üçolukları Milli Parkı'nda yapıldı.

Şölende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, törende yaptığı konuşmada, ülkeye yön vermek için gençliğe, gençliği yetiştirirken de geçmişe sahip çıkmanın önemine dikkat çekti.

Kavaklıgil, "Rabbim inşallah hem damatlıklarını, hem de bu ülkeye ve gelecek nesillere hizmet edecek, güzel işler yapmayı çocuklarımıza nasip eylesin. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal ve Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil tarafından iş insanı Mehmet İnan'a plaket sunuldu. Sünnet edilen çocuklara da çeşitli hediyeler verildi.

Sanatçıların sahne aldığı şölende, Tosya Belediyesince sünnet ettirilen 32 çocuk ve aileleri gönüllerince eğlendi.

Şölende, 1 ton pirinç ve 500 kilogram et ile yapılan etli pilav yaklaşık 10 bin kişiye ikram edildi.

Etkinlik kapsamında, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'in makam aracının sünnet aracı olarak kullanıldığı sünnet konvoyu da düzenlendi.

Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel
