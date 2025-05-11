Tosya'da Sağanak Nedeniyle Ulaşım Aksadı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde etkili olan sağanak, kara yolunu çamurla kaplayarak ulaşımda aksaklıklara sebep oldu. Ekipler çamuru temizleyerek yolu tekrar ulaşıma açtı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sağanak nedeniyle çamurla kaplanan yolda ulaşımda aksaklık yaşandı.
Tosya-Kastamonu kara yolunun Kaleyakası mevkisinde sağanak etkili oldu.
Sağanak nedeniyle yüksek kesimlerdeki toprak kara yolunu kapladı. Çamura saplanan bazı araçlar iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.
Bir süre ulaşıma kapanan kara yolunda Tosya Belediyesi ve Karayolları ekipleri çalışma yürüttü.
İş makineleriyle çamurun temizlenmesinin ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel