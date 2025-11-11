Haberler

Tosya'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikimi yapıldı


Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Tosya Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Sapaca köyü mevkisinde fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Tosya Orman İşletme Müdürü Nejat Timur Uyanık, konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 6 Kasım 2019'da yayımlanan genelgeyle her yıl 11 Kasım'ın "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak kutlandığını hatırlattı.

Ormanların ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip olduğunu belirten Uyanık, "Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından her yıl Türkiye genelinde etkinlik düzenlenmektedir. Bu kapsamda ilçemizde 500 fıstık çamı ve sedir fidanlarını toprakla buluşturacağız." dedi.

Daha sonra Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve vatandaşların katılımıyla fidanlar dikildi.

Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel
500

