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Tosya'da İlköğretim Haftası kutlandı

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Sabuncu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Ardından tören Yavuz Sultan Selim Borsa İstanbul İlkokulu'nda devam etti.

Tosya Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, törende yaptığı konuşmada, öğrencileri gördüğünde geleceğe dair güzel duygularının oluştuğunu söyledi.

Tatil dönemi geçiren öğrencileri özlediklerini belirten Konak, "Onlar tatilini geçirirken bizler de hep birlikte çok güzel hazırlıklar yaptık huzurlu, mutlu ve sağlıklı şekilde eğitim öğretim hayatlarını devam ettirebilmeleri için. Hazırlıkları yaparken bize destek olan belediye başkanımıza, emniyetimize, jandarmamıza ve milli eğitim camiamıza teşekkür ediyorum. Böyle güzel evlatları yetiştirdiğiniz için çok kıymetli veliler olarak sizlere de çok teşekkür ediyorum." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sabuncu ise eğitimin yalnızca bilgiyi aktarmak değil, geleceği emanet edecekleri çocukları hayata hazırlamak, yeteneklerini keşfetmelerine imkan sağlamak ve iyi insan olmalarına rehberlik etmek anlamına geldiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu ve çeşitli gösteriler sahnelendi.

Törene Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İlçe Emniyet Müdür Vekili Evren Keskin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Dişçeken, Baro İlçe Temsilcisi avukat Erdoğan Güven, AK Parti İlçe Başkanı Murat Gültekin, MHP İlçe Başkanı Suat Bazlamaçcı ile öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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