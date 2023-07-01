Tosya D100 Karayolunda Kurban Bayramı Dönüş Trafiğinde Uzun Kuyruk Oluştu

Türkiye'nin doğusu ile batısını birleştiren 18 il ve 47 ilçenin geçiş noktasında bulunan Kastamonu ili Tosya ilçesi organize sanayi bölgesinde Kurban Bayramı dönüşü trafik yoğunluğu yaşanıyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatili sonrası Karadeniz bölgesine giden tatilciler İstanbul'a dönüşleri başladı ve D100'de trafik yoğunluğu oluşturdu. D100 karayolu Tosya Organize Sanayi Kavşağı bölgesinde oluşan trafik yoğunluğu sebebiyle polis ve jandarma ekipleri kontrolleri sıklaştırdı.