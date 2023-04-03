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"Torunlarını parça parça mezara koysun" sözleri Selçuk Bayraktar'ı çileden çıkarttı

Güncel Haberler

Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bir kişinin sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sarf ettiği nefret içerikli sözlerine tepki gösterdi. Bayraktar, "Torunlarını parça parça mezara koysun dedirtecek nefret, neyin nefretidir? Toplumsal fay hatlarını tetiklemeye çalışan bu zihniyete asla geçit vermemeliyiz." dedi.

Sosyal medya platformlarından biri için yapılan sokak röportajı gündem yarattı. Mikrofon uzatılan bir kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik hakaret içerikli söylemlerde bulundu.

BAYRAKTAR SESSİZ KALMADI

Kadının videoda sarf ettiği ''Allah, soyunu sopunu yok etsin. Torunlarını parça parça yapsın mezara koysun.'' ifadelerine ise tepki yağdı. Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar, söz konusu videoyu yayınlayıp bir paylaşım yaptı.

'Torunlarını parça parça mezara koysun' sözleri Selçuk Bayraktar'ı çileden çıkarttı

"BU NEYİN NEFRETİDİR?"

Bayraktar, ''Torunlarını parça parça mezara koysun dedirtecek nefret, neyin nefretidir? Ülkemizi mezhepsel farklılıklar, etnik köken üzerinden parçalamaya, toplumsal fay hatlarını tetiklemeye çalışan bu zihniyete asla geçit vermemeliyiz.'' ifadelerini kullandı.

'Torunlarını parça parça mezara koysun' sözleri Selçuk Bayraktar'ı çileden çıkarttı

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Selçuk Bayraktar Güncel Haberler

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Yorumlar (13)

Erkan Can :

Kadın kesinlikle cok ileri gitmiş ve asla tasvip etmiyorum fakat ülkeyi öyle bir aile şirketine çevirdiniz ki oylarınızla,insanları öyle bir ayrıştırdınız ki söylemlerinizle,herkesi vatan haini ilan ederek. Bu kadın ve benzerleri emin olun sizin eseriniz..

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GERÇEKÇİ...!!!!!:

Bu nasıl bir kalitesizliktir ya, insan birini sevmeye bilir ama çocukların suçu ne, nasıl bir vicdan bunu kaldırır nasıl bir insansın sen ya,, BELLİKİ İNSAN DEĞİLSİN

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Engin Çelik:

KIZ BE SELÇUK KARDEŞİM BUN LAR TÜRK DEĞİL HATTA İNSAN DEĞİL

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