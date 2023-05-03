Torq Nutrition kurucusu Hüseyin Özkan Ergin'den sporculara gıda takviyesi satın alırken uyarılar

Her geçen gün sağlığı tehdit eden birçok ürün piyasaya sürülmektedir. Özellikle sağlık ve gıda alanında kullanılan ürünler tehdit saçmaktadır. Son yıllarda ilginin artarak devam ettiği sporcu takviyeleri bunlardan biridir. Sporcular için geliştirilen gıda takviyelerinin seçimi sırasında dikkat edilmesi gereken birçok önemli nokta bulunmaktadır. Bu hususlara dikkat edildiği takdirde daha sağlıklı bir spor gelişimi sağlanabilmektedir.

GIDA TAKVİYELERİ NEDİR VE NE İŞE YARAR?

Gıda takviyeleri, vücuttaki dengeli bir beslenme düzenini tamamlamak, belirli besin veya bileşen eksikliklerini gidermek amacıyla kullanılan ürünlerdir. Bu ürünler doğru şekilde ve doğru ürünler ile birlikte kullanıldığı takdirde vücut gelişimine katkı sağlamaktadır. Ancak hatalı kullanımlar sonucunda ise vücut sağlığını tehdit de edebilmektedirler.

Torq Nutrition Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özkan Ergin: "Sporcuların enerji ve performanslarını artırmak için özel olarak tasarlanmış sporcu besini olarak adlandırdığımız bu takviyeler sporcular için gereklidir. Ancak gıda takviyeleri yanlış kullanımlar ile kötü sonuçları beraberinde getirebilir! Bu sebeple Gıda takviyesi kullanırken dikkat edilmesi gereken birtakım hususlar bulunmaktadır."

HÜSEYİN ÖZKAN ERGİN KİMDİR?

Lise eğitim ve öğretimini Kabataş Erkek Lisesi'nde tamamlayan Hüseyin Özkan Ergin, İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya - Metalurji Fakültesi Biyomühendislik ve Amerika Birleşik Devletleri Montana Eyalet Üniversitesi Biyomühendislik mezunudur. 2013 yılında girdiği ilaç sektöründe ilk olarak Ürün Müdürü, ardından Ticaret Müdürü ve en son Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü olarak çalışmıştır. 2022 yılında İşletme Yönetimi alanında yüksek lisans ve doktora süreçlerini tamamlayan Hüseyin Özkan Ergin, Allergo İlaç ve Dış Tic. A.Ş. Genel Müdürü ve Torq Nutrition (As Kare Sağlık Ürünleri A.Ş.) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerine devam etmektedir.

GIDA TAKVİYESİ KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Protein tozları, aminoasitler ve diğer sporcu gıdaları genellikle bir sağlık uzmanı ya da diyetisyen gözetimi olmadan kullanılabilen destek ürünleridir. Alerji ve sağlık problemleri yaşayan kişiler için uzman onayı oldukça önem taşımaktadır. Güvenilir ürünlere dikkat çeken Hüseyin Özkan Ergin, ürün güvenilirliği anlamında ise üretimini kendisi yapan, Avrupa standartlarında üretim yeri, gelişmiş tecrübelere sahip personeller ve sektörde kendini ürün kalitesi alanında kanıtlamış firmaların ürünlerinin tercih edilmesinin önemine dikkat çekmektedir. Gıda takviyelerinin güvenilir kaynaklardan satın alınmaları oldukça önem arz etmektedir. Resmi gıda kuruluşlarının onaylı ürünlerini tercih etmek öncelikli olmalıdır. Etiketlerde üretici bilgileri, üretim ve son kullanma tarihleri gibi bilgilerin bulunması da önemlidir. Gıda takviyelerinin içerik ve kullanım talimatının dikkatlice okunması önem taşımaktadır. İçerik listesindeki bileşenlerin ürün içerisindeki oranları önemli olduğundan dikkatlice kontrol edilmesi gerekir.

SPORCULARIN İHTİYAÇ DUYDUĞU GIDA TAKVİYELERİ

Spor ile ilgilenen kişilerin sıklıkla tercih ettiği gıda takviyeleri, doğru ve uygun dozlarda kullanımları sonucu sporcularda istenen sonuçları vermesini sağlayacaktır. Sporcuların istenen sonuçlara ulaşabilmesi için Torq Nutrition Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özkan Ergin: "Ürünlerin kalite ve güvenlik standartları ile bilimsel ve AR-GE çalışmaları sonucunda üretilmiş olması önem arz etmektedir. Bu ürünlerin GMP (İyi Üretim Uygulamaları) ve diğer güvenilir kalite sertifikalarına sahip olması gerekmektedir." şeklinde ifade etti. Ayrıca, 30 yıldır ilaç sektöründe aktif olarak hizmet veren Allergo İlaç'ın Genel Müdürü olan Hüseyin Özkan Ergin, sözlerine sağlık için kaliteli ve doğru ürünlerin tüketilmesi gerekli olduğunu aktardı.

TORQ NUTRİTİON VE ALLERGO İLAÇ HAKKINDA

Torq Nutrition Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özkan Ergin şu bilgileri vermektedir: Torq Nutrition markası, Allergo İlaç ve Dış Tic. A.Ş.'nin sporcu besinleri üretimi ve satışı yapan, gıda takviyeleri konusunda 30 yıllık bir birikim ile hayata geçmiş bir markadır. Allergo İlaç ve Dış Tic. A.Ş. ise Türkiye'de alerjiden korunma, deri prick testleri ve alerji aşıları alanlarında pazar lideri konumundadır. Ayrıca Allergo İlaç, bünyesinde bulundurduğu VitAgil, VitaGlucan ve VitaSanol gıda takviyeleri markaları ile 2007 yılından beri sağlık sektöründe aktif olarak yer almaktadır. Torq Nutrition ve Allergo İlaç iştirak firmaları, geniş bir ürün yelpazesine sahip olup; protein, aminoasit, vitamin, mineral ve bitkisel ekstraktlar gibi çeşitli içerikleri içeren ürünlerin üretimini, satışını ve dağıtımını gerçekleştirmektedir. Ürün kalitesini ön planda tutan Torq Nutrition ve Allergo İlaç, üretim süreçlerinde GMP ve HACCP standartlarına uygun olarak helal sertifikalı ham maddeler kullanılarak kendi üretim tesislerinde ürünlerini üretmekte, bu da ürünlerinin güvenilir ve kaliteli olmasını sağlamaktadır. Ayrıca Allergo İlaç ürünleri, Türkiye genelindeki ulusal tüm ecza depoları ve eczaneler aracılığıyla son tüketiciye kadar ulaştırılmaktadır.