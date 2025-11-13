Haberler

Torpil küçük çocuğun gözünü kör etti, babası kahreden gerçeği açıkladı

Torpil küçük çocuğun gözünü kör etti, babası kahreden gerçeği açıkladı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokakta patlayan torpil parçaları, 2 yaşındaki çocuğun sağ gözüne isabet etti. Talihsiz çocuk, sağ gözünün görme yetisini kaybetti. Torpilin satışının fırından yapıldığını söyleyen küçük çocuğun babası, "Olaydan 1 hafta önce fırıncıya satmasın diye yalvarmıştım, 'Yanlış yapıyorsun' diyerek. Beni ciddiye almadı." dedi.

  • Bursa'nın İnegöl ilçesinde patlayan torpil parçaları 2 yaşındaki bir çocuğun sağ gözünün görme yetisini kaybetmesine neden oldu.
  • Torpilin mahalledeki bir fırından satın alındığı ve fırıncının yasaklı maddeler satmaya devam ettiği belirtildi.
  • Çocuğun tedavisi Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde sürüyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokakta patlayan torpil parçalarının isabet ettiği 2 yaşındaki çocuk sağ gözünü kaybetti.

PATLAYAN TORPİL, ÇOCUĞUN SAĞ GÖZÜNÜ KÖR ETTİ

Huzur Mahallesi 39. Sokak'ta patlatılan torpilin parçaları, bu sırada orada oynayan A.Y'nin (2) sağ gözüne isabet etti. Yaralanan çocuk, yakınları tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen çocuğun sağ gözünün görme yetisini kaybettiği belirlendi. Çocuğun tedavisinin Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde devam ettiği öğrenildi.

Torpil küçük çocuğun gözünü kör etti, babası kahreden gerçeği açıkladı

"FIRINCIYA TORPİL SATMASIN DİYE YALVARMIŞTIM"

Satışı, av malzemeleri satan dükkanlar haricinde yasak olan ve ayrıca 18 yaşından küçüklere de satış yapmanın yasak olduğu torpilin ise mahallenin fırınından alındığı öğrenildi. Oğlunun artık göremeyeceğini söyleyen Evren Y., fırıncıyı daha önce uyardığını belirterek, "Yavrumun gözünü kaybetmesine neden olan torpili çocuklar fırından satın aldılar. Olaydan 1 hafta önce fırıncıya satmasın diye yalvarmıştım, 'Yanlış yapıyorsun' diyerek. Çocuklarımıza maytap, pat pat, mantar tabancası satıyor. Beni ciddiye almadı. Şimdi ise yavrum gözünü kaybetti. Fırıncı hala çalışıyor ve hiçbir gözaltı olmadı. Kendisinden şikayetçiyim" diye konuştu.

Torpil küçük çocuğun gözünü kör etti, babası kahreden gerçeği açıkladı

"PARA UĞRUNA ÇOCUKLARIN HAYATIYLA OYNUYOR"

Fırıncının çocukların hayatıyla oynadığını söyleyen Alpaslan'ın amcası Z.Y. de "Mahallemizdeki fırın, çocukların zarar görebileceği bütün yasaklı maddeleri satıyor. Kanserojen maddeler satıyor. Biz kendisini sürekli uyarıyoruz. Herhangi bir kapatma veya başka bir durum olmadı. Hala çalışıyor. Çocuklar fırından gidip almışlar torpili ve patlatmışlar. Yeğenim o fırının sattığı torpil yüzünden sağ gözünden oldu. Para uğruna çocukların hayatlarıyla oynuyor" ifadelerini kullandı.

