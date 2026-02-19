Kanada Uluslararası Otomobil Fuarı'nda Gerçek Boyutlu Lego Araba İlgi Odağı Oldu
Toronto'da düzenlenen 2026 Kanada Uluslararası Otomobil Fuarı'nda, 1950'lerde popüler olan üstü açılabilir Cadillac marka otomobilin gerçeğe uygun boyuttaki LEGO modeli sergilendi. Fuarda 418.000'den fazla LEGO blok kullanıldı.
2026 Kanada Uluslararası Otomobil Fuarı, Kanada'nın Toronto kentinde 13-22 şubat tarihlerinde düzenleniyor.
Kaynak: Xinhua