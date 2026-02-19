Haberler

Kanada Uluslararası Otomobil Fuarı'nda Gerçek Boyutlu Lego Araba İlgi Odağı Oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Toronto'da düzenlenen 2026 Kanada Uluslararası Otomobil Fuarı'nda, 1950'lerde popüler olan üstü açılabilir Cadillac marka otomobilin gerçeğe uygun boyuttaki LEGO modeli sergilendi. Fuarda 418.000'den fazla LEGO blok kullanıldı.

TORONTO, 19 Şubat (Xinhua) -- Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen 2026 Kanada Uluslararası Otomobil Fuarı'nda, 1950'lerde popüler olan üstü açılabilir Cadillac marka otomobilin gerçeğe uygun boyuttaki LEGO modelini inceleyen insanlar, 18 Şubat 2026.

2026 Kanada Uluslararası Otomobil Fuarı, Kanada'nın Toronto kentinde 13-22 şubat tarihlerinde düzenleniyor. Fuarda 418.000'den fazla LEGO blok kullanılarak inşa edilmiş Cadillac marka gerçek boyutlu üstü açılabilir otomobil de sergilendi. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü sunucu Esra Sönmezer'den temizlikçi ücretlerine isyan

Ünlü sunucu temizlikçi ücretlerine isyan etti
Türkiye'nin en yaşlı ilçesi: Belediye yardım etmese durumları vahim

Türkiye'nin en yaşlı ilçesi: Belediye yardım etmese durumları vahim
Lamine Yamal'dan futbolseverleri ikiye bölen paylaşım

Futbolseverleri ikiye bölen paylaşım
Siyasete dönecek mi? Meral Akşener'den herkesin merak ettiği soruya net yanıt

Son noktayı koydu
Ünlü sunucu Esra Sönmezer'den temizlikçi ücretlerine isyan

Ünlü sunucu temizlikçi ücretlerine isyan etti
Sapık milyarderin arkasındaki ülke ifşa oldu

Sapık milyarderin arkasındaki ülke
Lamine Yamal, 'Oruç tutacağım' dedi, Barcelona harekete geçti

"Oruç tutacağım" dedi, kulüp harekete geçti