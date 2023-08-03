Torbalı'da Semt Pazarı Yeni Yerine Taşınıyor

Torbalı'da perşembe günleri Tepeköy Mahallesi'ne kurulan ancak kentin büyüyen yapısı ve artan nüfusu nedeniyle kurulduğu gün ilçede ciddi sorunlara yol açan semt pazarı, yeni yerine taşınıyor. Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, "40 yıldır bu pazarda alışveriş yapan pazarcı esnafının Mithat ağabeyi olarak söz veriyorum, tek bir esnaf ve tek bir vatandaş mağdur olmayacak" dedi.

Torbalı Tepeköy Mahallesi'ne onlarca yıldır kurulan ancak aradan geçen süre zarfında kentin büyüyen yapısı ve artan nüfusu nedeniyle kurulduğu gün ilçede ciddi sorunlara yol açan semt pazarı yeni yerine taşınıyor. Kurulduğu cadde ve sokaklar, kapalı alanı ile 16 bin metrekare alandan oluşan eski pazar yeri, taşınma nedeniyle 3 hafta açılmayacak. Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kendisinin de 40 yıldır Tepeköy pazarından alışveriş yapan bir vatandaş olduğunu belirten Başkan Tekin, şu açıklamayı yaptı:

"Bizim hiçbir esnafla sorunumuz yok. Mevcut bir projemiz var, Torbalı'nın imza projesi olacak. Eşi benzeri İzmir'de bile yok. Yapılacak olan projenin altı iki kat otopark olacak. Kentin en büyük problemi trafik ve otopark. Geçici süreliğine Muratbey'deki yeni alana taşınacağız. Buranın tüm altyapısı hazır. Çok daha işlevli. Alışveriş yapmak isteyen vatandaşlarımız tek bir alanda alışverişini yapacak. Alan tam 23 bin metrekare. Öncesinden hem daha büyük hem daha fazla esnafa hizmet verecek. Güvenlik açısından da iki giriş çıkışı olduğu için, geliştirdiğimiz güvenlik sistemleriyle pazarın en büyük sorunu olan gasp ve hırsızlık olayı da en aza inecek. Ayrıca araç parkı konusunda da alternatifi olan, ilçedeki trafiği de etkilemeyecek bir nokta burası. Zaten çok kısa süre içerisinde katlı pazar yerimizin de ihalesi gerçekleşecek."

Pazarcı esnafının bazı gizli eller tarafından hem yanlış bilgilendirildiğini hem de kaosa sürüklendiğini belirten Başkan Tekin, şöyle devam etti:

"Normalde bugün pazar kurulacaktı. Ancak bazı esnaf arkadaşlarımız greve gideceğini belirtti. İzmir'den de kirli eller buna destek oldu. Dahası tezgah açacak olan esnafa da İzmir Sebze-Meyve Hali'nde mal alışını engelleme zorbalığında bulunacaklardı. Bu duyumlar üzerine hem ilçemizde hem de halde herhangi bir taşkınlığın olmaması, olayların büyümemesi adına pazarı bir hafta erken kapattık. 220 bin kişinin yaşadığı Torbalı'da her bir vatandaşın iyiliğini gözetmek zorundayız. Bu proje tamamlandığında, yeni pazar yeri yapıldığında çok daha iyi anlaşılacağımızı düşünüyoruz. 40 yıldır bu pazarda alışveriş yapan pazarcı esnafının Mithat Ağabey'i olarak söz veriyorum, tek bir esnaf ve tek bir vatandaş mağdur olmayacak. Yeni pazar yerinin hiçbir esnafa maddi olarak bir zarar yaşatılacağına inanmıyorum. Vatandaşlar da çok daha geniş bir alanda çok daha rahat bir şekilde alışveriş yapacak."