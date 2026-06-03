Torbalı'da öğrencilere hukuk ve akran zorbalığı eğitimi verildi

İzmir'in Torbalı ilçesinde lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik hukuk okur-yazarlığı, çocuk suçluluğu, suç ve ceza kavramları, davranış ve öfke kontrolü ile akran zorbalığı konularında eğitimi düzenlendi.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünün koordinasyonunda İlçe Milli Eğitim, İlçe Sağlık ve İlçe Sosyal Hizmet Merkezi müdürlükleri, Torbalı Belediyesi, Torbalı Barosu ve Kızılay Şubesi işbirliğinde, çocukların suça sürüklenmesinin ve suç mağduru olmalarının önlenmesi amacıyla farkındalık projesi uygulandı.

Ocak ayından itibaren yapılan çalışmalarda 11 lisede pedagog, psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve avukatlardan oluşan çalışma ekibi tarafından liselerde hukuk okur-yazarlığı, çocuk suçluluğu, suç ve ceza kavramları ile davranış ve öfke kontrolü eğitimleri verildi.

Çalışma ekibi ortaokullarda ise dijital zorbalık, akran zorbalığı, kişisel verilerin saklanması ve ihlali ile ergenlik döneminde zihinsel gelişim ve davranış sorumluluğu konularında sunum gerçekleştirdi.