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Torbalı'da metal fabrikasındaki patlamada ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti

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İzmir'in Torbalı ilçesindeki metal fabrikasında dün meydana gelen patlamada ağır yaralanan işçi, sevk edildiği İzmir Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Patlamada 3'ü ağır 7 işçi yaralanmıştı, işçinin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir fabrikada dün meydana gelen patlamada ağır yaralanan işçi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Subaşı Mahallesi'ndeki bir metal fabrikasındaki patlamada ağır yaralanan ve İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen yabancı uyruklu Halid Abdül Kadir (25), müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kadir'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Subaşı Mahallesi'ndeki metal fabrikasında dün henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana gelmiş, kazada 3'ü ağır 7 işçi yaralanmıştı.

Ağır yaralanan Kadir, Torbalı Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Kaynak: AA
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