Topuk kanıyla tanı konulan SMA'lı Pera, tedavisine kavuştu

İZMİR'de dünyaya gelen ve topuktan alınan kanla erken tanı konulan ilk bebek, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastası Pera Başkes'in, Valilik onaylı bağış kampanyasında, tedavi için gerekli miktar toplandı.

İZMİR'de dünyaya gelen ve topuktan alınan kanla erken tanı konulan ilk bebek, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastası Pera Başkes'in, Valilik onaylı bağış kampanyasında, tedavi için gerekli miktar toplandı. 10 aylık kızlarının tedavisine Dubai'de başlandığını söyleyen Burak Başkes (29), "Aylar önce kurduğumuz hayalleri yaşıyoruz. Zorlu bir süreçti. Bize destek verenlere sonsuz teşekkürler" dedi.

İzmir'de 10 ay önce dünyaya gelen Pera Başkes'e, doğduktan 9 gün sonra SMA Tip-1 teşhisi konuldu. Topuktan alınan kan ile erken tanı koyulan ilk bebek olan Pera'nın Dubai'deki tedavisi için yürütülen kampanya 8 ayda tamamlandı. Karşıyaka ilçesinde yaşayan ziraat mühendisi baba Burak Başkes ve peyzaj mimarı anne Deniz Başkes (28) ile Dubai'ye giden Pera bebek, Zolgensma ilacını alan en küçük çocuklardan biri olacak.