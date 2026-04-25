"Toplum Destekli Polislik" ödülünün sahibi Ankara Emniyet Müdürlüğü oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından Türkiye genelinde yapılan değerlendirmede Ankara İl Emniyet Müdürlüğü yürüttüğü çalışmalarla "Toplum Destekli Polislik" ödülünün sahibi oldu.

EGM Merkez Takip ve Değerlendirme Kurulunca, 2025 yılı boyunca sürdürülen Toplum Destekli Polislik (TDP) faaliyetleri kapsamında, Türkiye genelinde yapılan değerlendirmeler sonuçlandı.

Bu kapsamda, halkla kurulan güçlü bağlar, yürütülen önleyici projeler ve sahada sergilenen etkin hizmet anlayışı ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Türkiye genelinde en başarılı il seçildi.

Kurul tarafından titizlikle yürütülen değerlendirme süreci sonunda, 2025 yılının en iyi uygulama yapan diğer iller ise Adana, Balıkesir ve Şırnak oldu.

Asayiş Daire Başkanlığı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen törende, dereceye giren diğer tüm iller adına temsili olarak ödül takdim edildi.

Törende konuşan EGM Asayiş Daire Başkanı Tarıkhan Çetiner, toplumla güven temelli ilişkileri güçlendiren ve önleyici hizmet anlayışını başarıyla sahaya yansıtan tüm personeli tebrik ederek, bu çalışmaların artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Cankut Taşdan
