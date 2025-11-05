Haberler

Topli.io Türkiye'de Emlak Sektörüne Şeffaflık Getiriyor

Portekiz merkezli emlak pazarlama platformu Topli.io, Türkiye'deki gayrimenkul pazarına giriş yaptı. Proje geliştiricileri ve emlak danışmanlarını bir araya getirerek şeffaf ve veriye dayalı bir satış altyapısı sunmayı amaçlıyor.

AVRUPA merkezli emlak pazarlama platformu Topli.io Türkiye'de faaliyete başladığını duyurdu. Şirket, proje geliştiricileri ile emlak danışmanlarını bir araya getirerek yeni konut satış süreçlerine veri odaklı şeffaflık ve verimlilik kazandırmayı hedefliyor.

Gayrimenkul profesyonelleri tarafından geliştirilen Topli.io, Türkiye pazarına girdi. İnşaat şirketlerini, proje geliştiricilerini ve emlak danışmanlarını tek çatı altında buluşturan platformun, şeffaf, veriye dayalı ve performans odaklı bir satış altyapısı sunduğu aktarıldı.

Portekiz merkezli PropTech (gayrimenkul teknolojileri) platformu Topli.io'nun Kurucusu Igor Bessonov, konuya dair şunları söyledi:

"Türkiye, hareketli inşaat sektörü ve hızla büyüyen emlak danışmanı ağıyla güven ve ölçülebilir verimlilik getiren teknolojik çözümlere hazır. Topli.io olarak bu dönüşümün aktif bir parçası olmayı ve sektöre daha şeffaf, veriye dayalı bir yapı kazandırmayı hedefliyoruz."

'GAYRİMENKUL PİYASASI ŞEFFAFLIK VE STANDARTLAŞMA EKSİKLİĞİYLE MÜCADELE EDİLİYOR'

Topli.io'nun İstanbul Ofisi Müdürü Hassan Abidi ise platform hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'deki gayrimenkul piyasası uzun süredir şeffaflık ve standartlaşma eksikliğiyle mücadele ediyor. Topli.io hem geliştiricilere hem de danışmanlara her işlemin veriye dayalı net bir görünümünü sunarak piyasaya açıklık ve güven kazandırıyor. Bu, sektörün daha profesyonel ve hesap verebilir bir yapıya dönüşmesi için önemli bir adım. Platformdaki geliştiriciler projelerini yükleyebiliyor, doğrulanmış portföyleri paylaşabiliyor ve danışman performansını anlık olarak takip edebiliyor. Danışmanlar ise yapay zeka destekli sunum araçlarına, güncel stoklara ve komisyon korumasına erişerek hem zaman hem de güvence kazanıyor"

Hassan Abidi, son olarak şunları söyledi:

"İlk etapta İstanbul'da faaliyetlerine başlayan Topli.io, geliştiricilere doğrulanmış geniş bir satış ağına anında erişim olanağı tanıyarak pazarlama maliyetlerini düşürüyor ve ölçülebilir yatırım getirisi sunuyor. Sonuç odaklı bir modelle çalışan platform, satış gerçekleşmediği sürece ücret talep etmiyor. Yapay zeka, otomasyon ve insan uzmanlığını bir araya getiren platform, gayrimenkul satışlarında şeffaflık, işbirliği ve güven üzerine kurulu yeni bir dönemin kapılarını aralıyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
