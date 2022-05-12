Topkapı Sarayı'nda sergilenen Kaşıkçı Elması'nın çalındığı iddiası - Haberler

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Topkapı Sarayı'nda sergilenen Kaşıkçı Elması'nın çalındığı iddiası

Haberler.com - Zehra Yaşık - Güncel
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Topkapı Sarayı'nda sergilenen Kaşıkçı Elması'nın çalındığı iddiası

Topkapı Sarayı Müzesi'nde sergilenen 86 karat ağırlığında olan Kaşıkçı Elması'nın çalındığına dair iddialar gündem oldu. Konuyla ilgili sosyal medyada onlarca paylaşım yapıldı. Milli Saraylar'dan iddialara ilişkin fotoğraflı bir açıklama geldi. Metinde "Kaşıkçı Elması'nın kaybolduğu veya değiştirildiği ile ilgili iddialar gerçek dışıdır. Mesnetsiz ve gerçek dışı iddialarla ilgili hukuki yollara başvurulacaktır" dedi.

Tarihi elmasların en büyüğü ve en meşhurlarından biri olan 86 karatlık Kaşıkçı Elması'nın Topkapı Sarayı'ndan çalındığı iddiası bugün sosyal medyaya bomba gibi düştü.

İDDİALARA YANIT GELDİ

İddialara ilişkin açıklama yapan Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, "Müzeciliğin gerektirdiği her türlü güvenlik tedbirleri altında bunları muhafaza ediyoruz. Bu konu daha önce de speküle edilmişti. Sahtecilikle ilgili bir durum asla söz konusu değildir. Eser, 32 aydır bu salonda sergileniyor" dedi.

Topkapı Sarayı'nda sergilenen 'Kaşıkçı Elması çalındı' iddiası

"KAMUOYUNU YANILTMAYA YÖNELİK GİRİŞİM"

Sosyal medya söz konusu iddiayla çalkalanırken, Milli Saraylar'dan fotoğraflı bir açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Tarihî elmasların en büyüğü ve en meşhuru olarak gösterilen Kaşıkçı Elması, 2,5 yıldır Topkapı Sarayı'nda silah koleksiyonunun yer aldığı Dış Hazine Bölümü'nde sergilenmektedir. Kaşıkçı Elması'nın kaybolduğu veya değiştirildiği ile ilgili gerçek dışı iddialar, Türkiye turizminin canlanmaya başladığı şu günlere hareketliliği baltalamaya yönelik maksatlı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişimlerdir. Başkanlığımızın her türlü iletişim ve bilgi sunma kanalları kamuoyuna açıktır. Gerek basında gerekse sosyal mecralarda yer alan mesnetsiz ve gerçek dışı iddialarla ilgili hukuki yollara başvurulacaktır."

Topkapı Sarayı'nda sergilenen 'Kaşıkçı Elması çalındı' iddiası

Topkapı Sarayı'nda sergilenen 'Kaşıkçı Elması çalındı' iddiası

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"Topkapı Sarayı'nda sergilenen Kaşıkçı Elması'nın çalındığı iddiası"
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"Topkapı Sarayı Müzesi'nde sergilenen 86 karat ağırlığında olan Kaşıkçı Elması'nın çalındığı iddia edildi. Milli Saraylar'dan iddialara ilişkin fotoğraflı bir açıklama geldi. Metinde "Kaşıkçı Elması'nın kaybolduğu veya değiştirildiği ile ilgili iddialar gerçek dışıdır" denildi."

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Güncel

Milli Saraylar Müzecilik ve Tanıtım Başkanı, Topkapı Müzesi, Kaşıkçı Elması, Güncel, Haberler

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