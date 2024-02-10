Üye Girişi
Haberler

Tophane'de Filistin konulu resim sergisi açıldı

Güncelleme:

Türkiye'nin dört bir yanından amatör ressamların Filistin konulu eserlerinin yer aldığı 'Aksa Halkaları' sergisi, Beyoğlu Tophane'de sergileniyor. Sergi, Filistin ve Mescid-i Aksa ile alakalı Türkiye genelinde görsel hafıza oluşturmayı amaçlamaktadır.

TÜRKİYE'nin dört bir yanından amatör ressamların Filistin konulu eserlerinin yer aldığı 'Aksa Halkaları' sergisi, Beyoğlu Tophane'de sergileniyor. Filistin ve Mescid-i Aksa ile alakalı Türkiye genelinde görsel hafıza oluşturması amaçlanan serginin küratörü Eyüp Güzel, sergiyi ülkenin birçok yerine taşımayı hedeflediklerini söyledi.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürerken, katliama dikkat çekmek amacıyla Tophane Kumbaracı4 Sanat Galerisi'nde, 'Aksa Halkaları' adıyla resim sergisi açıldı. Sergide Türkiye'nin dört bir yanındaki amatör ressamların Filistin konulu eserleri sergileniyor.

SERGİ TÜRKİYE'NİN HER YERİNİ DOLAŞACAK

Serginin küratörlüğünü yapan Eyüp Güzel, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını unutturmamak amacıyla böyle bir sergiyi açtıklarını belirterek "Hucurat Hareketi olarak, ismini Aksa Halkaları olarak koyduğumuz resim sergisini Beyoğlu Tophane'de başlattık. Resimler bir hafta boyunca sergileniyor. Özellikle Miraç Kandili'nde başlattık. Niyetimiz, bu sergiyi Türkiye'nin her tarafında dolaştırmak. Sergi ürünlerini satmıyoruz, böyle bir niyetimiz yok. Sadece, sergi üzerinden Filistinimizle, Mescid-i Aksa ile alakalı Türkiye genelinde görsel hafıza oluşturmak istiyoruz. Çizerlerimizin her biri Türkiye'nin farklı şehirlerinden. Konya'dan, Şanlıurfa'dan, Bursa'dan, İstanbul'danlar" dedi.

SERGİNİN 2'NCİ DURAĞI SULTANGAZİ OLACAK

5 Şubat'ta açılan serginin 11 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar gezilebileceğinin altını çizen Güzel, "Serginin 2'ncisini haftaya Sultangazi'de, Sultangazi Belediyesinin bir galerisinde açacağız. Sergimiz toplamda 3 kategoriden oluşuyor. Birinci kategoride sanatsal açıdan çizimler var. İkinci kategoride Filistin'in tarih boyunca fatihlerini anlatıyoruz. Üçüncü kategori ise 'Aksa Tufanı' diye bir başlığımız var. Aksa Tufanı süresi içerisinde yaşanan ve hafızalarımızda kalmış olan bazı kareleri biz çizdik" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Filistin Beyoğlu Türkiye İsrail Sanat Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Sağlık ocağı cumartesi günü açık mı? Borsa hafta sonu açık mı, kapalı mı? Hafta sonu borsa kapalı mı? Hafta sonu borsa açık mı? Hafta sonu hisse senedi alınır mı? MNG kargo Cumartesi açık mı? MNG kargo Cumartesi günü dağıtım yapıyor mu, saat kaça kadar dağıtım yapıyor? Garanti Bankası cumartesi açık mı, hangi şubeler açık? Galatasaray Sparta Prag maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Galatasaray Sparta Prag ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Falda bebek görmek ne anlama gelir? Falda bebek görmek ne demek? Kahve falında bebek görmek iyi midir, kötü müdür? Rüyada şeker görmek ne anlama gelir? Rüyada toz şeker görmek, rüyada bayram şekeri görmek, rüyada kesme şeker görmek nedir? Falda baykuş görmek ne anlama gelir? Falda baykuş görmek ne demek? Kahve falında baykuş görmek iyi midir, kötü müdür? Kuyumcular Cumartesi açık mı? Hafta sonu kuyumcular açık mı, saat kaça kadar açık? Kuyumcu çalışma saatleri 2024! Al-Musrati kimdir? Al-Musrati mevkisi ne, bonservisi ne kadar? Rüyada ördek görmek ne anlama gelir? Rüyada beyaz ördek görmek, uçan ördek görmek nedir? Rüyada ördek yakalamak ne demek? Rüyada ördek görmek ne anlama gelir? Rüyada beyaz ördek görmek, uçan ördek görmek nedir? Rüyada ördek yakalamak ne demek? Rüyada gülmek ne anlama gelir? Rüyada kahkaha atmak ne demektir? Rüyada tebessüm ile gülmek, kahkaha ile uyanmak ne anlama gelir? Aras Kargo cumartesi açık mı? Aras Kargo çalışma günleri 10 Şubat 2024 Rüyada ağlamak ne demektir? Rüyada çok ağlamak ne anlama gelir? Rüyada hıçkırarak ağlamak, sevinçten ağlamak
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title