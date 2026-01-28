Albüm: Japonya'daki Son İki Dev Panda Çin'e Döndü

CHENGDU, 28 Ocak (Xinhua) -- Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Ueno Hayvanat Bahçesi'nde bulunan dev pandalar Xiao Xiao ve Lei Lei, Çin'e geri döndü. İki pandanın hayvanat bahçesinden ayrılmasıyla Japonya, yarım yüzyılın ardından ilk kez pandasız kaldı.

Dev panda çifti, çarşamba günü saat 01.00'de Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'ya ulaştı. Pandalar buradan, karantinaya alınacakları Çin Dev Panda Koruma ve Araştırma Merkezi'nin Ya'an üssüne sevk edildi.

Xiao Xiao ve Lei Lei 2021 yılında dünyaya gelmişti. Anneleri Shin Shin ile babaları Ri Ri ise Eylül 2024'te Çin'e geri gönderilmişti.