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Japonya kavruluyor! Yüksek sıcaklık nedeniyle ölü sayısı 248'e yükseldi

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Japonya'nın başkenti Tokyo'da yüksek hava sıcaklığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 248'e yükseldiği bildirildi. Ölenlerin çoğunun yaşlı olduğu ve yalnız yaşadığı belirtilirken yapılan uyarılarda klima kullanımının önemi vurgulandı.

Küresel iklim değişikliği nedeniyle artan sıcaklık Japonya'yı da etkisi altına aldı. Tokyo Metropol Valiliğine bağlı Tıbbi Muayene Bürosu, aşırı sıcakların yol açtığı can kayıplarına yönelik açıkladığı verilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 248'e ulaştığını bildirdi.

"LÜTFEN KLİMA KULLANIN" UYARISI YAPILDI

Yapılan incelemelerde ölenlerin 40-90 yaşlarında olduğu, yaşadıkları ev veya işyerlerinde klimanın bulunmadığı ya da aktif kullanılmadığı belirlendi. Büronun açıklamasında, "Hayatını kaybedenler genellikle yaşlı ve yalnız yaşıyor, bu da etraflarındaki değişiklikleri fark etmelerini zorlaştırıyor, semptomlar çok daha şiddetli hale gelebilir" ifadeleri kullanıldı.Klima kullanımının teşvik edildiği açıklamada "Sıcak çarpmasından dolayı ölüm önlenebilir. Bu nedenle lütfen sıcak günlerde klimayı kullanın" ifadeleri yer aldı.

Japonya kavruluyor! Yüksek sıcaklık nedeniyle ölü sayısı 248'e yükseldi

2022'DE 251 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Tokyo Metropol Valiliğine bağlı Sosyal Refah ve Kamu Sağlığı Bürosu, 9 Temmuz'da, yüksek hava sıcaklığına bağlı can kayıplarına ilişkin yaptığı açıklamada, sıcak çarpmasından 6 kişinin öldüğünü bildirmişti. Devlet televizyonu NHK'nın haberine göre, Tokyo genelinde 2022'de yüksek hava sıcaklığı nedeniyle 251 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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