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Albüm: Japonya'da Hükümet Politikalarına Karşı Protesto Gösterisi

Albüm: Japonya'da Hükümet Politikalarına Karşı Protesto Gösterisi
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Japonya'nın başkenti Tokyo'da cuma akşamı çok sayıda kişi, Başbakan Takaiçi Sanae hükümetinin uygulamalarını protesto etti. Parlamento binası önünde toplanan göstericiler, hükümetin 'tehlikeli politik hamleler' olarak nitelendirdikleri uygulamalarına tepki gösterdi.

TOKYO, 11 Temmuz (Xinhua) -- Japonya'nın başkenti Tokyo'da cuma akşamı çok sayıda kişi, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae hükümetinin uygulamalarını protesto etti.

Parlamento binası önünde bir araya gelen göstericiler, hükümetin hayata geçirdiği ve "tehlikeli politik hamleler" olarak nitelendirdikleri uygulamalara tepkilerini gösterdi.

Kaynak: Xinhua
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