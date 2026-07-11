Albüm: Japonya'da Hükümet Politikalarına Karşı Protesto Gösterisi

TOKYO, 11 Temmuz (Xinhua) -- Japonya'nın başkenti Tokyo'da cuma akşamı çok sayıda kişi, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae hükümetinin uygulamalarını protesto etti.

Parlamento binası önünde bir araya gelen göstericiler, hükümetin hayata geçirdiği ve "tehlikeli politik hamleler" olarak nitelendirdikleri uygulamalara tepkilerini gösterdi.

Kaynak: Xinhua