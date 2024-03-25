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TOKİ, Eskişehir'de 205 konutun anahtarlarını teslim etti

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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Eskişehir'in Çifteler ilçesinde yapılan 205 konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen törende konuşan AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, TOKİ'nin devletin yüz akı bir kurum olduğunu söyledi.

Hatipoğlu, inşa edilen konutların hepsinin çok güzel olduğunu ifade ederek, "Bugün itibarıyla ödemeleri de herhalde 2 artı 1, 3 artı 1 olarak 4 bin lira, 5 bin lira. Böyle bir imkanla, böyle taksitlerle ev sahibi olmak kolay mı? Devletimiz sağ olsun, Cumhurbaşkanımız var olsun. TOKİ'miz, devlet kurumlarımız milletinin, çalışanının, emeklisinin yanında. Allah onlardan bin kere razı olsun diyorum." diye konuştu.

TOKİ'nin Eskişehir'de de yatırım yapmak istediğini dile getiren Hatipoğlu, "Binlerce vatandaşımız TOKİ'den ev bekliyor. Kuralara giriyor. Ancak mevcut belediye başkanları TOKİ'nin yatırım yapmasını engelliyor. Hepsini mahkemeye veriyor. Sonuçta yapıyoruz ama 3-4 yıl öteleniyor. İnşallah 31 Mart'tan sonra hükümetimizle uyumlu bir belediye olarak çalışacağız. En az 25 bin konut, TOKİ olarak Eskişehir'de de hemşehrilerimize alınabilir derecede konutlar yapacağız." dedi.

Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık ise konutların hak sahibi vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından hak sahiplerine anahtarların teslim edildiği törene çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, Çifteler Belediyesince ilçe halkına verilen iftar programı ile sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

Eskişehir Çifteler AK Parti Toki Emlak Güncel Haberler

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