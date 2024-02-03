TOKİ Arsa Dolandırıcısı Tutuklandı

ESKİŞEHİR'de TOKİ'nin yaptığı arsa çekilişlerine katılanları arayıp tapuların çıktığını ve 10 bin lira para yatırması gerektiğini söyleyerek 43 kişiyi dolandırdığı tespit edilen S.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) yaptığı arsa çekilişine katılanları arayıp para istendiği şikayetleri üzerine soruşturma başlattı. Yapılan incelemede TOKİ'nin çekiliş sonucu arsa almaya hak kazananları arayan S.O.?nun kendisini TOKİ'de görevli olarak tanıtıp 'arsanızın tapusu çıktı, tapuyu almak için 10.000 TL para yatırmanız gerekiyor' diyerek 43 kişiyi dolandırdığı tespit edildi. Asayiş Şubesi ekiplerince Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yakalanan S.O., gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen S.O., çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli' dolandırıcılık suçundan tutuklandı.