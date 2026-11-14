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Tokat Zile'de 114 köy muhtarının katıldığı huzur ve güvenlik toplantısı yapıldı

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Tokat Zile'de 114 köy muhtarının katıldığı huzur ve güvenlik toplantısı yapıldı
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Tokat'ın Zile ilçesinde jandarma sorumluluk bölgesindeki 114 köy muhtarının katılımıyla huzur ve güvenlik toplantısı düzenlendi. Toplantıda muhtarlara hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu, trafik ve afetler gibi konularda bilgi verilip talep ve sorunları dinlendi.

Tokat'ın Zile ilçesinde, jandarma sorumluluk bölgesindeki 114 köy muhtarının katılımıyla huzur ve güvenlik toplantısı düzenlendi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ile Zile Kaymakamlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Önder Koç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Çetin, Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın,Zile Emniyet Müdürü Salih Kürkçü ile 114 köy muhtarı katıldı.

Toplantıda muhtarlara hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucuyla mücadele, trafik güvenliği, ruhsatlı silahların muhafazası, orman yangınları, doğal afetler ve karbonmonoksit zehirlenmeleri konularında bilgi verildi.

Ayrıca siber dolandırıcılık, güvenli internet kullanımı, akran zorbalığı, izinsiz kazı faaliyetleri, yeni nesil suç örgütleri ve 112 Acil Çağrı Sistemi hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda köy muhtarlarının talep ve sorunları dinlenerek çözüm önerileri değerlendirildi.

Kaynak: AA
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