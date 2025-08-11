Tokat Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Yasin Vural Atandı
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde emekliye ayrılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak'tan boşalan koltuğa Yasin Vural atandı. Vural, Yozgat'tan geldi ve Yerköy Atatürk İmam Hatip Ortaokulu'nda müdür yardımcılığı yapıyordu.
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak'ın yaş haddinden emekliye ayrılması ile boşalan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Yasin Vural atandı.
Yeni İlçe Milli Eğitim Müdürü Vural, görevine başladı.
Vural'ın önceki görev yerinin memleketi Yozgat olduğu, Yerköy Atatürk İmam Hatip Ortaokulunda müdür yardımcısı olarak görev yaptığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Ramazan Sarıcan - Güncel