Tokat ve Amasya'da Yerel Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tokat ve Amasya'da iki saatlik periyotta yerel kuvvetli sağanağın etkili olacağını bildirdi. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tokat ve Amasya'da iki saatlik periyotta yerel kuvvetli sağanağın etkili olacağını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Tokat ve Amasya'daki yerel kuvvetli gök gürültülü sağanağın saat 22.00'de sona ereceği tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.