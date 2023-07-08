Üye Girişi
Haberler
Tokat ve Amasya'da Yerel Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Tokat ve Amasya'da Yerel Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Güncel Haberler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tokat ve Amasya'da iki saatlik periyotta yerel kuvvetli sağanağın etkili olacağını bildirdi. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tokat ve Amasya'da iki saatlik periyotta yerel kuvvetli sağanağın etkili olacağını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Tokat ve Amasya'daki yerel kuvvetli gök gürültülü sağanağın saat 22.00'de sona ereceği tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü su baskını Amasya Tokat Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title