Tokat'ta "Yeni Nesil Çiftçi Kadın Buluşmaları" yapıldı

Tokat'ta, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Türkiye İş Bankası ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle "Yeni Nesil Çiftçi Kadın Buluşmaları" düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2026 Uluslararası Kadın Çiftçi Yılı kapsamında düzenlenen üçüncü buluşma, tarımsal üretimde, gıda sistemlerinde ve kırsal kalkınmada önemli rol üstlenen kadın üreticilerin bilgiye, finansal araçlara, yenilikçi üretim yaklaşımlarına ve yeni pazarlama olanaklarına erişimlerinin güçlendirilmesine odaklandı.

FAO Kıdemli Program ve Operasyon Sorumlusu Rıdvan Kurtipek, Emirseyit beldesinde düzenlenen toplantıda, kadınların tarım-gıda sistemlerinin tüm aşamalarındaki rolünün güçlendirilmesinin önemine dikkati çekerek, "FAO olarak kadınların tarladan çatala uzanan süreçte daha görünür olmalarını ve karar alma mekanizmalarında daha fazla söz sahibi olmalarını istiyoruz. Kadın liderliğindeki tarımsal amaçlı kooperatiflerle ortak çalışmalar yürütüyor, programlarımız aracılığıyla kadın çiftçilerin gıda tedarik zincirlerinde daha aktif ve güçlü biçimde yer almalarını destekliyoruz. İlgili bakanlıklar ile istişare halinde projelerimizin yürütüldüğü illerden başlayarak teknik ve finansal içerikli desteklerimizi farklı illerdeki kadın liderliğindeki kooperatiflere de ulaştırmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İş Bankası Tarım Bankacılığı Pazarlama Bölümünde ikinci müdür Dilber Kavanoz Altınörs de tarımın bereketini kadınların üretici gücüyle birleştiren kadın liderliğindeki kooperatifleri desteklemenin öncelikleri arasında olduğuna işaret ederek, "Bu topraklarda üretilen ürünlerin yeni pazarlama modelleriyle daha fazla tüketiciye ulaşmasını önemsiyoruz. Bu sene FAO ile yürüttüğümüz Yeni Nesil Çiftçi Kadın Buluşmaları ile kadın üreticilerin katma değerli ve markalaşan ürünler geliştirmelerine katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ömer Cebeci ise kadın liderliğindeki tarımsal amaçlı kooperatiflerle uzun süredir yürütülen çalışmaların sonuçlarına ve gerçekleştirilen buluşmanın önemine değinerek, "Yürütmekte olduğumuz çalışmalarla kadın liderliğindeki kooperatiflerin bugün artık daha kurumsal ve güçlü yapılar haline geldiğini görüyoruz. Bu çalışmalar kadın istihdamının, üretimin ve pazara erişimin artmasına da önemli katkılar sağlıyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak kadın liderliğindeki kooperatiflerimizin gerek ekonomik gerekse kurumsal açıdan güçlenmesine yönelik çalışmalarımıza ve teknik eğitimlerimize devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA