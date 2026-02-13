Haberler

Tokat'ta yaklaşık 100 metrelik uçurumdan yuvarlanan kişi öldü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 100 metrelik uçurumdan yuvarlanan Murat Ş. adlı kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Olay, jandarma ekiplerinin bir otomobili bulmasıyla ortaya çıktı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaklaşık 100 metrelik uçurumdan yuvarlanan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kale ile Dokuzçam köyü arasındaki bölgede bir otomobil olduğunu ancak içinde kimsenin bulunmadığını fark etti.

Bölgede araştırma yapan ekipler, aracın olduğu yerin yanındaki yaklaşık 100 metrelik uçurumun dibinde bir kişinin bulunduğunu belirledi.

Yapılan incelemede, Murat Ş. olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Murat Ş'den en son 4 gün önce haber alındığı öğrenildi.

Murat Ş'nin, aracından indikten sonra dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandığı değerlendiriliyor.

Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel
