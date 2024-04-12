Tokat'ta trafik kazasında yaralanan sürücü hayatını kaybetti
Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kentte 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı kazanın ardından Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan sürücü Ferhat Çakmak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tokat'ta 10 Nisan'da, Ferhat Çakmak yönetimindeki otomobil ile Selcen A. idaresindeki otomobilin çarpıştığı kazada Nazife Çakmak olay yerinde hayatını kaybetmiş, sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan 6 kişi yaralanmıştı.