Tokat'ta Tır Şarampole Devrildi: Sürücü Yaralandı
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde ferhat Çırak yönetimindeki tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Ferhat Çırak idaresindeki 38 BM 219 plakalı tır, ilçeye bağlı Büget köyü girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, yaralanan sürücü ambulansla Yeşilyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.