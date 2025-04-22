Tokat'ta TarımFest İçin Üniversiteler Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Tokat'ta, TarımFest için üniversiteler arasında iş birliği protokolü imzalandı.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi arasında, Uluslararası TarımFest etkinliğine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlük makamında düzenlenen törene, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül katıldı. Törende ayrıca Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter ve Rektör Danışmanları yer aldı.

İmzalanan protokol ile TarımFest'in planlanması ve yürütülmesinde her iki üniversitenin bilgi, deneyim ve kaynaklarının birleştirilmesi hedefleniyor.