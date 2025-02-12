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Tokat'ta Tarihi Konferans: 'Ötüken'den Günümüze Altın Yay ile 3 Gümüş Ok'un Hikayesi'

Tokat'ta Tarihi Konferans: 'Ötüken'den Günümüze Altın Yay ile 3 Gümüş Ok'un Hikayesi'
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Tokat'ta düzenlenen konferans, Türk kültürü üzerine önemli bir etkinlik olarak dikkat çekti. Yağıbasan Medresesi'nde gerçekleştirilen organizasyona TÜRKSOY Azerbaycan Ülke Temsilcisi Elçin Gafarlı katıldı.

Tokat'ta " Ötüken'den Günümüze Altın Yay ile 3 Gümüş Ok'un Hikayesi" başlıklı konferansı düzenlendi

Tokat Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, konferans, tarihi Yağıbasan Medresesi'nde gerçekleştirildi.

Tokat Belediyesinin ev sahipliğinde, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) katkısıyla düzenlenen konferansa konuşmacı olarak TÜRKSOY Azerbaycan Ülke Temsilcisi Elçin Gafarlı katıldı.

Konferansın açılışında konuşan Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Tokat Belediyesi olarak bu tür organizasyon ve etkinlikleri önemsiyoruz. Türk kültürünün, ortak kültürün tanıtılmasına yönelik etkinliklere ev sahipliği yapmaya, her yaşa hitap eden etkinliklerimize ara vermeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TÜRKSOY Azerbaycan Ülke Temsilcisi Elçin Gafarlı, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev tarafından gönderilen hediyeyi takdim etti.

Kaynak: AA / Mustafa Coşkun Sarık - Güncel
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