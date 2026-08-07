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Tarihi Pervane Hamamı'nda Yangın

Tarihi Pervane Hamamı'nda Yangın
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Tokat'ta 13. yüzyıldan kalma tarihi Pervane Hamamı'nın makine dairesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevre binalara sıçramadan söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, makine dairesinde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

TOKAT'ta tarihi Pervane Hamamı'nın makine dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Yangında makine dairesinde hasar oluştu.

Kent merkezinde 13'üncü yüzyılda inşa edilen tarihi Pervane Hamamı'nın makine dairesinde gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sırasında hamam yoğun dumanla kaplandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Tokat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yangının tarihi yapının çevresindeki binalara sıçrama riskine karşı geniş önlem aldı. Yoğun çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında, hamamın makine dairesinde maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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