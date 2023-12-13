Tokat'ta seyyar satıcı kendini ateşe verdi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde seyyar satıcı H.Y'nin kendini ateşe vermesi sonucu yakınları Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl'ü ziyaret etti. Karagöl, olayın ailevi sebeplerle alakalı olduğunu belirtti ve sosyal medyada yapılan yanlış paylaşımlara dikkat çekti.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kendisini ateşe veren ve vücudunda yanıklar oluşan seyyar satıcı H.Y'nin yakınları, Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl'ü ziyaret etti.

Karagöl, yaptığı açıklamada, çok üzücü bir olay yaşandığını söyledi.

Olayın sebebi öğrenilmeden sosyal medyada zabıta ile ilişkilendirilmesinin hoş olmadığına işaret eden Karagöl, "Bu konu sosyal medyada, basında çok farklı gösteriliyor. 'Bu durumun sizinle alakası yok' diye bizi ziyarete geldiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Durum tamamen ailevi sebeplerle alakalı." dedi.

H.Y'nin olaydan bir gün önce nafaka borcunun ödenmemesi sonucu aldığı cezadan kaynaklı canının sıkkın olduğunu anlatan Karagöl, "Bunun üzerine başka bir seyyar satıcı ile çok küçük, tartışma bile denilmeyecek durum sonrası olay yerine ayırmaya gelen zabıta arkadaşlarımız bu olayın sebebiymiş gibi lanse edilmeye çalışıldı. Biz bu zamana kadar geçimini sağlaması adına seyyar satışına hep ön ayak olmuşuz. Olayın öncesinde de sonrasında da tezgahına müdahalede bulunmamışız. Maalesef toplumun huzurunu bozmaya çalışan kişiler tarafından farklı lanse edilerek konu buralara gelmiştir. Konuyla ilgili yasal gerekli müracaatımızı da yapacağız." diye konuştu.

H.Y'yi hastanede ziyaret eden Neziha Yaylacı ise amcasının oğlunun aldığı cezayı paraya çevirmeye uğraştığını ancak başaramayınca yanındaki esnafla ağız dalaşı yaşadığını dile getirerek, "Zabıta araya girmiş. Onlarla hiç alakası olmayan bir durum olmuş. Zabıta müdürümüz ona yer gösterdi, yardımcı oldu. Tamamen kendisinin psikolojik sorunları, çocuklarını göremediğinden dolayı." ifadesini kullandı.

Amcasının oğlunun annesinin vefat ettiğini, babasının da rahatsız olduğuna işaret eden Yaylacı, "Nafakayı ödeyemediğinden psikolojik sorunları olduğunu söyledi bana bugün. Hastaneye yoğun bakıma gittim. Olayın oluş şeklini bana anlattı. 'Abla ben bu kadar olacağını bilmiyordum. Azıcık dökecektim, çok dökmüşüm farkında değilim. Elimde sigara vardı, bir anda alev aldı. Ellerime de bulaşmış, ellerimi başıma sürünce çok alev aldım.' dedi. Kendini bu şekilde ifade etti." açıklamasında bulundu.